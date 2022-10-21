Bafa’daki tabiat parkında ava 21 bin lira ceza

Son dakika edinilen bilgiye göre, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri doğa koruma, kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetim ve gözetim faaliyetlerine devam ediyor. Denetimler esnasında son teknoloji ürünlerden de faydalanan ekipler Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda denetim gerçekleştirdi. Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yapılan denetimlerde, tekne ile ava çıkan şahıslar yüksek çözünürlüklü kamera ile kayıt altına alındı. Çekilen fotoğraftan yola çıkan ekipler Jandarma ile yapılan ortak çalışma ile şahısları tespit etti. Yapılan tespit sonrası şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetleri nedeniyle uygulanan idari işlemde toplamda 21 bin 466 TL ceza kesildi. Doğa koruma ekipleri tarafından denetimlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

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