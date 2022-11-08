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Sonbaharda Kütahya'nın güzelliği gözler önüne serildi

Sonbahar güzelliği Kütahya'da Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın havadan çekilen görüntüsü renk cümbüşüyle göz doldurdu. Görüntüleri çekilen Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, büyük beğeni topladı. İşte o fotoğraflar...

İHA

08.11.2022, 15:40

Kütahya merkeze 18 kilometre mesafede bulunan Enne Mahallesi'ndeki park ve baraj, sonbaharın son günlerindeki renk cümbüşü ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Sonbaharda Kütahya’nın güzelliği gözler önüne serildi

Bölgede bulunan yeşil, kahverengi ve sarı tonlardaki ağaçların yaprakları, adeta renk zenginliği yaşatıyor. Piknik ve gezi için bölgeye gelen vatandaşlar, şehir stresinden uzak, ormanla iç içe ve etkileyen kartpostallık manzara eşliğinde vakit geçirme imkanı buluyor.

Sonbaharda Kütahya’nın güzelliği gözler önüne serildi

Bu arada, barajda yüzen ördek ve su kuşlarının hareketliliği ayrı bir görsel şölen sunuyor.

Sonbaharda Kütahya’nın güzelliği gözler önüne serildi

Parkın işletmecisi Zafer Alat, "Enne Barajı ve Tabiat Parkı, çok farklı bir doğal güzelliğe sahip. Sonbaharla birlikte burada farklı bir ortam oluştu.

Sonbaharda Kütahya’nın güzelliği gözler önüne serildi

Ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Çevredeki ağaçların renkleri güzel bir görüntü oluşturuyor" diye konuştu.

Sonbaharda Kütahya’nın güzelliği gözler önüne serildi

Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın İHA tarafından havadan çekilen görüntüsü, renk cümbüşünü gözler önüne serdi.

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