3 hırsız çaldıkları altınlarla yakalandılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evden çok sayıda ziynet eşyası çalarak kaçmaya çalışan 3 hırsız yakalandı. İlçedeki Moymul Mahallesi'nde şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, kendilerini görünce ellerindeki cüzdan ve çorap içerisine konulmuş para ve altını çevreye atan S.A. (22), A.A. (34) ve A.B. (29) isimli şüphelileri kısa süren kovalamaca sonucunda yakaladı. Zanlıların eve dil düşürme yöntemi ile girip 14 çeyrek altın, 1 yarım altın, 3 bilezik, 2 altın kolye, 1 altın bileklik, 1 pırlanta 5 taş yüzük, 1 altın yüzük, bin 800 TL ve 30 Dolar çaldıkları belirlendi. Çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik olayından kaydı olan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



■ RAMAZAN AYDEMİR

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