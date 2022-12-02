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Haberler Kütahya Sahte içkiden bir kişi öldü, bir kişi tutuklandı

Sahte içkiden bir kişi öldü, bir kişi tutuklandı

2.12.2022

Sahte içkiden bir kişi öldü, bir kişi tutuklandı

KÜTAHYA'DA sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü, 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Yenidoğan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Özgür Ayabakan (33), evinde ölü bulundu. Olay yerindeki bulgulara göre Özgür Ayabakan'ın sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan E.A. (50), N.Ç. (22) ve M.Y'nin (43) ise tedavileri sürüyor. Öte yandan büfede sahte içki sattığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İHSAN KARATAŞ

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