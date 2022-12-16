Gizemli ölümde yeni gelişme! Başından vurulmuş halde bulunmuştu

Kütahya Aslanapa'da dün, Aslıhanlar köyünde tabancayla ensesinden başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunan Mehmet Çankaya'nın (56) katil zanlısının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayın zanlısı olduğu iddiasıyla aynı köyde ikamet eden Nurettin Y'yi (60) gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Nurettin Y, 2017 yılında Aslıhanlar köyü yakınlarında otomobilde cesetleri bulunan Kamil Çolak ve 17 yaşındaki yeğeni Serkan Sarı'yı öldürdükten sonra araçta yaktığı iddiasıyla tutuklanmış, bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra delil yetersizliği nedeniyle beraat ederek serbest bırakılmıştı.

Nurettin Y'nin ayrıca, yaklaşık 40 yıl önce 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü iddiasıyla "kasten adam öldürmek" suçundan hüküm giydiği öğrenildi.



OLAY

Dün, Aslıhanlar köyünde sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, tabancayla başına ateş edilerek öldürülen kişinin aynı köyde ikamet eden Mehmet Çankaya (56) olduğu belirlenmişti.