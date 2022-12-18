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Onlar kaçtı polis kovaladı! Durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!

Kütahya'nın Simav ilçesine uyuşturucu getirileceği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Tespit edilen şüpheli araç, uzun süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta yapılan aramada bin 676 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İHA

18.12.2022, 10:13

Onlar kaçtı polis kovaladı! Durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!

Kütahya'nın Simav ilçesi girişinde kovalamaca sonrası polis tarafından durdurulan bir araçta bin 676 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde Simav ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilen araç, Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Simav'a giriş yapmak üzere iken kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta bulunan B.A, İ.O. ve D.A.M. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bin 676 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Simav İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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