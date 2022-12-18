Sokaktaki infazın zanlısı seri katil çıktı

KÜTAHYA'NIN Aslanapa ilçesinde, TIR şoförü Mehmet Çankaya'nın başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Nurettin Y. tutuklandı. Cinayetle ilgili tutuklanan Nurettin Y'nin daha önceden işlenen 3 cinayetin de faili olduğu ortaya çıktı.

SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI

Aslıhanlar köyünde geçtiğimiz günlerde sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, tabancayla başına ateş edilerek öldürülen kişinin aynı köyde ikamet eden Mehmet Çankaya (56) olduğu belirlendi. Cinayet kurbanı Çankaya'nın katil zanlısı olduğu iddiasıyla köyde ikamet eden Nurettin Y. (60) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Nurettin Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli Nurettin Y'nin yaklaşık 40 yıl önce 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü iddiasıyla "kasten adam öldürmek" suçundan hüküm giydiği, ayrıca 2017 yılında Aslıhanlar köyü yakınlarında otomobilde cesetleri bulunan Kamil Çolak ve 17 yaşındaki yeğeni Serkan Sarı'yı öldürdükten sonra araçta yaktığı iddiasıyla tutuklandığı, bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra delil yetersizliği nedeniyle beraat ederek serbest bırakıldığı öğrenildi.

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