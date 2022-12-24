Aizanoi’den yine tarih fışkırdı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce 80 işçi ve 20 teknik personel ile Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde sürdürülüyor. Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi tarihi yapıları ile dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar Penkalas Çayı'nda yoğunlaştırıldı.

Son kazı çalışmalarında 2 metre 10 santim yüksekliğindeki erkek heykelini korumaya alan arkeologlar, Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen 'Eros', şarap tanrısı 'Dionysos' ve yarı tanrı 'Herakles'in heykel başlarını gün yüzüne çıkardı.

KÖPRÜ RESTORASYONU BİTTİ

Kazılarda Roma dönemine ait 2 No'lu mermer köprünün restorasyonunun tamamlandığını kaydeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, tamamen yıkılan 3 No'lu köprüde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Her gün yeni esere ulaşıldığına dikkat çeken Coşkun, "Bir önceki sezondan beri bu alanda bol sayıda irili ufaklı çeşitli mermer heykel parçaları buluyorduk ki bunlardan bazıları, tam olsalar yükseklikleri 3- 3,5 metreyi bulacak parçalar. 2022 yılı kazı sezonunda 3 No'lu köprü enkazında yaptığımız çalışmalar ile köprüye ait çok sayıda bloğu ortaya çıkardık. Bunun yanı sıra bir güneş saati ve çok sayıda mermer heykel parçalarıyla karşılaştık" dedi.

Erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisine ait çeşitli heykel başlarına da ulaşıldığını belirten Prof. Dr. Coşkun, "Bu alanda bulmuş olduğumuz eserler aslında karışık tarihli eserler fakat heykel parçalarının günümüzden 1800-2000 yıl öncesine ait olduğunu söylemek mümkün" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI