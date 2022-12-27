Devrilen TIR otomobile çarptı: Bir ölü, 4 yaralı

KÜTAHYA Emet'te devrilen TIR'ın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Emet-Tavşanlı karayolu Cevizdere Şehitliği mevkiinde yaşandı. Mehmet Keskin yönetimindeki 43 PG 190 plakalı silobas yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Sürüklenen TIR, Tavşanlı'dan gelen Vedat Korkmaz yönetimindeki 43 PE 323 plakalı araca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Korkmaz öldü, araçtaki M.K, E.K ve 2 yaşındaki çocukları E.K. ile TIR şoförü Mehmet Keskin yaralandı.
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