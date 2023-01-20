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Haberler Kütahya Kütahya'da korkutan patlama! Evin tavanı ve dış duvarı çöktü

Kütahya'da korkutan patlama! Evin tavanı ve dış duvarı çöktü

Kütahya'da bir evde meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle evin tavanı ve sokağa bakan dış duvarı çöktü. Büyük hasarın yol açtığı patlamada 74 yaşındaki bir kadın yaralandı.

AA

20.01.2023, 11:39

Kütahya’da korkutan patlama! Evin tavanı ve dış duvarı çöktü

Sultanbağı Mahallesi'nde Fatma Erkan'ın (74) yaşadığı iki katlı ahşap evin zemin katında mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu.

Patlama, tavanı ve sokağa bakan dış duvarı çöken evde büyük hasara yol açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Erkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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