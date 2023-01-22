Baba-oğul sobadan sızan gazdan zehirlendi

KÜTAHYA'DA, ısınmak için soba yakıp, uyuya kalan Sadettin Yentür (58) ile oğlu Bekir Yentür (26), sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Deprem Konutları 2'nci Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Sadettin Yentür ile oğlu Bekir Yentür, ısınmak için evde soba yaktı. Baba ile oğlu, bir süre sonra sobadan sızan gazdan etkilendi. Koku üzerine apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri, eve gelerek fenalaşan baba ile oğlunu Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHSAN KARATAŞ