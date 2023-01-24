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Haberler Kütahya Türkiye'nin çeşitli illerinde yakalandılar! Sınır dışı edildiler!

Türkiye'nin çeşitli illerinde yakalandılar! Sınır dışı edildiler!

Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu, Türkiye'nin çeşitli illerinde yakalanarak Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

İHA

24.01.2023, 16:18

Türkiye'nin çeşitli illerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde yakalandılar! Sınır dışı edildiler!

Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu 138 düzensiz göçmenin Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlandı.

Türkiye’nin çeşitli illerinde yakalandılar! Sınır dışı edildiler!

İşlemleri tamamlanan göçmenler, jandarma tarafından oluşturulan güvenlik koridorunun arasında 3 ayrı otobüse bidirilerek Kütahya Zafer Havalimanı'na götürüldü.

Türkiye’nin çeşitli illerinde yakalandılar! Sınır dışı edildiler!

Göçmenler, havalimanındaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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