Türkiye’nin çeşitli illerinde yakalandılar! Sınır dışı edildiler!

Türkiye'nin çeşitli illerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
24.01.2023, 16:18
Türkiye'nin çeşitli illerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu 138 düzensiz göçmenin Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlandı.
İşlemleri tamamlanan göçmenler, jandarma tarafından oluşturulan güvenlik koridorunun arasında 3 ayrı otobüse bidirilerek Kütahya Zafer Havalimanı'na götürüldü.
Göçmenler, havalimanındaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.