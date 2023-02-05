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Haberler Kütahya Dağda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı

Dağda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı

5.2.2023

Dağda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı

KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde, gece yoğun kar yağışı nedeniyle Murat Dağı'nda mahsur kalan 4 minibüsteki 60 üniversite öğrencisi, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gediz ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nden dönen Dumlupınar Üniversitesi'nden 60 öğrencinin bulunduğu 4 minibüs, önceki gün 20.30 sıralarında bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. İhbarla harekete geçen ekipler, greyderler ve arazi araçlarıyla bölgeye ulaştı. Güvenli bir şekilde ilçeye getirilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İHSAN KARATAŞ

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