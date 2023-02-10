40 depremzede Kütahya’da

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası belediyenin başlattığı yardım kampanyasının yanında, deprem bölgesinde olan görevliler tarafından Kütahya'ya nakledilmesi için gönderilen Ulaşım Destek Aracı, Kütahya'ya sağ salim döndü.





Kahramanmaraş, Elbistan ve Osmaniye'den gelen 40 depremzedeye 'hoş geldiniz' diyen Başkan Işık, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu. Başkan Işık, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa süre içinde karşılanacağını ifade etti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde afet bölgesinden tahliye edilen depremzedeler Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi.





Gediz Kaymakamlığı koordinesinde Gediz'e getirilen depremzedeler Gediz Kredi Yurtlar Kurumu Kız yurduna yerleştirilerek sağlık kontrolünden geçirildiler.



Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Hakan Alkan; "Devletimizin şefkatli kolları her zaman vatandaşımızla beraber" dedi.

Diğer yandan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Türkiye'yi sarsan büyük felaketin ardından afet bölgesinden tahliye edilen Depremzede aileleri Gediz KYK Yurdunda ziyaret etti.





Ziyarette Başkan Akçadurak'a, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş eşlik etti.

Başkan Akçadurak, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan 9 aile 36 kişinin bulunduğu yurtta depremzede ailelerle bir araya geldi.



Aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Deprem yaralarını sarmak için Belediyemiz ve ilçe halkımız seferber oldu. Afet bölgesinden tahliye edilen ve ilçemize gelecek olan depremzedelerimizi de kucaklamaya hazırız. Ailelerimize gerekli tüm yardımlar yapılacaktır. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" açıklamasında bulundu.