  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da korkunç kaza! Oksijen gazı yüklü tanker direğe ok gibi saplandı!

Kütahya'da korkunç kaza! Oksijen gazı yüklü tanker direğe ok gibi saplandı!

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kayden oksijen gazı yüklü tankerin sürücüsü yol kenarında bulunan yön levhasına çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu sürücü Vedat Çakır ağır yaralandı. İhbar üzerine blgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Çakır'ı hastaneye kaldırdı.

İHA

18.02.2023, 12:04

Kütahya’da korkunç kaza! Oksijen gazı yüklü tanker direğe ok gibi saplandı!

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oksijen gazı yüklü tanker yön levhasına çarptı, sürücü ağır yaralandı.

Kütahya'dan İzmir istikametine seyretmekte olan Vedat Çakır (44) idaresindeki 43 ABM 452 plakalı oksijen yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çavdarhisar - Gediz Çevre Yolu Emet Kavşağı'nda bulunan yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Çakır, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA