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Kütahya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi'nde bulunan Yeni Mahalle çevreyolunda Emet ışıklı kavşakta tarafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

24.02.2023, 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023, 11:09

Kütahya’da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ramazan U. idaresindeki 43 HH 373 plakalı otomobil Emet istikametinden şehir içi istikametine gittiği sırada, Balıkesir istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin G. idaresindeki 43 ACG074 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.
Kazada, 43 ACG 074 plakalı otomobil yolcu konumunda bulunan Mine Nur K. , Naciye K., Ali K. İle diğer otomobilde yolcu konumunda bulunan Nurten U. yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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