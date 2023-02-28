Kuraklık alarm veriyor! Kütahya’nın durumu endişelendiriyor!

ÇİFTÇİLER, ÜRÜN PLANLAMASINI SU DURUMA GÖRE YAPMALI

Kütahya'daki göletlerin doluluk oranlarını yüzde 20-30 arasında değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bölgemiz sorumluluk alanı içerisinde yer alan Kütahya genelindeki göletlerin Şubat 2023 tarihi itibariyle doluluk oranı yüzde 20-30 arasında değişmektedir. Baraj ve göletler ile ilgili her türlü rutin bakım ve onarım çalışmaları 'İşletme ve bakım talimatı' doğrultusunda her yıl ve sulama sezonu içerisinde yapılmakta baraj ve göletlerdeki kapak yapılarının boyanması, çalışır halde olması için gerekli muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır.