Nişanlıları ölüm ayırdı

KÜTAHYA'DA makas atan otomobilin çarptığı aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 25 yaşındaki İnci Soysal olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Vefat eden Soysal'ın, kazada yaralananlardan Mustafa Ulu ile nişanlı olduğu öğrenildi. Acı olay, önceki gece yarısında, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Ulusoy kavşağı mevkisinde meydana geldi.

YAYA OLARAK KAÇTI

AFYONKARAHİSAR'A giden Ali Erdem Ayyıldız (22) idaresindeki 03 ADD 441 plakalı otomobil, sürücüsünün makas atması sonucu aynı yöne giden Erkan Karagöz yönetimindeki 43 HB 307 plakalı otomobille çarpıştı. Karagöz'ün kullandığı otomobil, savrularak refüje çıkıp, takla atarak ters döndü. Kazada, araçtan fırlayan İnci Soysal olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerdeki Erkan Karagöz, Mustafa Ulu, İsmail Osman Çakır, Ümit Akboğa, Duygu Soysal ve Yusuf Sefa Tuncel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü Ali Erdem Ayyıldız'ın yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden İnci Soysal'ın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. İnci Sosyal ile yaralanan Mustafa Ulu'nun bir süredir nişanlı olduğu ve haziran ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE