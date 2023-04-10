  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Başkan Alim Işık, milletvekili adaylarını ağırladı

Başkan Alim Işık, milletvekili adaylarını ağırladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Milletvekili adaylarını ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’ı kabul etti.

İHA

10.04.2023, 18:48

Başkan Alim Işık, milletvekili adaylarını ağırladı
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Kütahya Milletvekilliği için AK Parti'den seçime girecek adaylar Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Esra Özbek Balcı ve Mustafa Altuğ Atalay, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ile birlikte Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Işık, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin adaylara, Kütahya'ya, bölgeye ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. İl Başkanı Önsay ve milletvekili adayları, misafirperverlikleri için Başkan Işık'a teşekkür etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA