Başkan Alim Işık, milletvekili adaylarını ağırladı

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Kütahya Milletvekilliği için AK Parti'den seçime girecek adaylar Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Esra Özbek Balcı ve Mustafa Altuğ Atalay, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ile birlikte Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Işık, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin adaylara, Kütahya'ya, bölgeye ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. İl Başkanı Önsay ve milletvekili adayları, misafirperverlikleri için Başkan Işık'a teşekkür etti.

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