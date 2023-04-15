Kütahya’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya Gediz'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Feci kaza, Sazköy yakınlarında yaşandı. Aytekin Yozgat idaresindeki 35 NS 442 plakalı otomobil, M.T. yönetimindeki 64 DY 363 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 51 yaşındaki sürücü Aytekin Yozgat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZIM YÖRÜKCE