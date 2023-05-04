Özge’nin katili sevgilisi çıktı

Olay geçtiğimiz hafta Kütahya'nın Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki evde meydana gelmişti. Özge Şahin'in hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri, kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Olay yerindeki deliller ise tek tek incelendi. Genç kızın cesedinin olduğu odada kan görülürken, evde ise içki şişeleri bulundu. Bunun yanı sıra Özge'nin bedeninde çok sayıda kırığa ve ağır kesiklere de rastlandı.Hakkında birçok kez uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan genç kızın cesedi, otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm sonrası Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası dedektifleri olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından genç kızın cep telefonuyla yaptığı son görüşmelerden yola çıktı. Bunun üzerine genç kızın sevgilisi olduğu belirlenen Eren Muhammed Emlek ile 3 kişi gözaltına alındı. Sevgilisini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü itiraf eden Emlek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.