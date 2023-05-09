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Haberler Kütahya Kütahya Belediye Başkanı Işık, "Milletimize hayırlı olsun" diyerek gaza bastı

Kütahya Belediye Başkanı Işık, "Milletimize hayırlı olsun" diyerek gaza bastı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’u kullandı. Başkan Işık, “Yerli ve milli aracımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

İHA

09.05.2023, 17:28

Kütahya Belediye Başkanı Işık, Milletimize hayırlı olsun diyerek gaza bastı

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanıtım için şehre gönderilen "Gemlik" renkli TOGG'u, Vali Ali Çelik ile birlikte inceledi ve direksiyon başına geçti.

Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u kullanan Başkanı Işık, "Üreten ülke olduğumuz sürece başımız dik olmaya devam edecek. Yerli ve milli aracımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

43 KTY 43 plakalı Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken bol bol hatıra fotoğrafları çekildi.

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