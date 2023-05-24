AK Parti Kütahya milletvekilleri mazbatalarını aldı

Milletvekilleri Biçer, Bayırcı ve Demir Kütahya Adliyesi'nde mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Özgür Özgün ve komisyon üyelerinden aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, desteklerinden dolayı Kütahya halkına teşekkür etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, tören sonrası basın açıklamalarda bulundu. Önsay, "Önümüzdeki 5yılda vatandaşlarımız adına, ülkemiz adına hatta dünya coğrafyası adına yeni bir hizmet yolculuğu başlayacak. Bütün bu süreçte partimizin ve Cumhurbaşkanımızın en önemli hedefi Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek. Biz de AK kadrolar olarak bu süreçte Kütahya yüzyılını ve Türkiye yüzyılını geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Kütahya'mızda bizleri ve cumhurbaşkanımızı destekleyen ve desteklemeyen tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah Kütahya'mız için var gücümüzle çalışacağız ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 28 Mayıs günü yapılacak olan seçimleri de geride bıraktıktan sonra Türkiye yüzyılı, Kütahya'nın yüz yılı olacak ve Kütahya'mız için her ne gerekiyorsa milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bunu gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Özellikle Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bizlere çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir vebal verildi. Bizler de bu sorumluluğun, bu vebalin bilinci içerisinde önümüzdeki dönemde Kütahya için, ülkemiz için ne yapabiliriz? Bunun derdinde olacağız diğer milletvekillerimizle birlikte. Şehrimize daha fazla nasıl hizmet edebiliriz onun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, "28 Mayıs'ta yapılacak olan seçim ile Türkiye yüzyılının başlayacak. 29 Mayıs'tan itibaren tüm Kütahya olarak birlik beraberlik içerisinde şehrimiz için yapılacak olan tüm hizmetlerde varız. Bu konuda Kütahya hemşehrilerimiz müsterih olsun, halkımız için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

MHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET ERBAŞ DA MAZBATASINI ALDI

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yeniden milletvekili seçilen Ahmet Erbaş da, düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

Tören sonrası basın mensuplarını açıklamalarda bulunan Erbaş, seçimlerin sağduyu içerisinde gerçeklemiş olmasının büyük bir memnuniyeti dile getirdi. Erbaş, "İnşallah bir önceki dönem yaptığımızdan daha fazlasını Kütahya için, ülkemiz için yapmaya gayret göstereceğiz. Kütahya istikrar, birlik ve beraberlik dediği için çok teşekkür ediyorum. Seçim süresince yoğun çalışan, evlerine, ailelerine zaman ayıramayan arkadaşlarımızı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.