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Haberler Kütahya Tavşanlı'da gelinle damat oy kullanıp düğüne geçtiler

Tavşanlı'da gelinle damat oy kullanıp düğüne geçtiler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gelin ve damat oylarını kullandıktan sonra düğün salonuna geçti. Görevlilerin mutluluklar dilediği çift, verdikleri oyun vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

İHA

28.05.2023, 17:53

Tavşanlı’da gelinle damat oy kullanıp düğüne geçtiler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Rabia Baş ile Süleyman Uçan çifti düğünlerinden önce oylarını kullandı.
Gelinlik ve damat elbisesiyle önce Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden çiftlerden gelin burada oyunu kullandıktan sonra, damat da birlikte gittikleri Tavşanlı Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.

Sandık başına gelen çiçeği burnunda çift, evraklarını görevli memura teslim edip sandıkta oylarını kullandılar.
Görevlilerin mutluluklar dilediği çift, verdikleri oyun vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Gelin ve damat alkışlar eşliğinde oy kullandıkları salondan çıktılar.

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