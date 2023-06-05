Metrekareye 30 kilogram yağmur düştü

Meteoroloji'nin verilerine göre en fazla yağış, metrekareye 30 kilogram ile Gediz İlçesi ile 27,7 kilogram ile Kütahya'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda uyardığı Kütahya'da dün ve bu sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Bazı bölgelerde yollar su altında kaldı, ev ve işyerlerini su bastı.

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre Kütahya'da düşen yağış miktarı belli oldu. Verilere göre en fazla yağış miktarı 30 kilogram ile Gediz İlçesi'nde ölçüldü.

Diğer bölgelere düşen yağış miktarı ise şöyle ölçüldü; Kütahya merkez : 27,2, Şaphane 25,7, Çavdarhisar 20,4, Tavşanlı ( Balıköy ) 19,8, Pazarlar 19,0, Simav 17,6, Domaniç 15,6, Hisarcık 13,2, Emet 10,0.