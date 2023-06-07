  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya Tavşanlı'da iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA

07.06.2023, 17:48

Kütahya’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek Beldesi'nde Murat A. idaresindeki 16 AOA 607 plakalı otomobil Domaniç'ten Tavşanlı'ya seyir halinde iken Termik Santralden Domaniç istikametine dönmekte olan sürücü Mehmet U. İdaresindeki 01 AAS 869 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 AOA 607 plakalı otomobilde bulunan Gonca A.(14) Gözde A.(15) Beyza A.(19) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA