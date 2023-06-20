Canlı yayında ölüm

Kaza Kütahya-Tavşanlı karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, eğlenceden dönen İdris Demir ile Mustafa Pınar, seyir halinde olan aracın içinde sosyal medyada canlı yayın başlattı. Gençlerin, beğeni için sosyal medyadan yaptıkları canlı yayın pahalıya mal oldu. Demir ve Pınar'ın içerisinde bulunduğu 43 UC 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Daha sonra şarampole devrilen otomobil hurda yığınına döndü. Demir ve Pınar aracın içerisinde sıkışırken Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki İdris Demir'in (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Pınar (24), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza esnasında sosyal medyadan canlı yayın yapan gençlerin arkadaşları, kaza anının canlı canlı tanık oldu.