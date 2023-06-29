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Haberler Kütahya İki çocuğunu dilendiren baba, polise bıçak çekti ardından kendisini yaraladı

İki çocuğunu dilendiren baba, polise bıçak çekti ardından kendisini yaraladı

Kütahya'da 2 çocuğunu kavşaklarda dilendiren Süleyman Ö. yanına gelen polise bıçak çekip saldırdı. Gözü dönmüş şahıs daha sonra kendisini yaraladı. İlk müdahaleyi yapan polisler daha sonra şahsı hastaneye gönderdi.

DHA
İki çocuğunu dilendiren baba, polise bıçak çekti ardından kendisini yaraladı

Kütahya'da Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda 2 çocuğun dilencilik yaptığını fark eden Çocuk Şube ekipleri, çocukları yasal işlem başlatmak için polis aracına aldı. Bu sırada gelen babaları Süleyman Ö., polis ekiplerine bıçak çekip saldırdı.

Daha sonra elindeki bıçakla kendisini yaralayan Süleyman Ö., ilk müdahalesi polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, bölgeye çağrılan ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Süleyman Ö., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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