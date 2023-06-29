Tavşanlı’da trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine seyir halinde olan B.S. idaresindeki hafif ticari araç ile Demirbilek köyü istikametinden gelen ve kavşağa girmeye çalışan H.U. idaresindeki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.