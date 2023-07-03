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Haberler Kütahya Kütahya'da panik yaratan patlama! Sebebi doğalgaz sıkışması çıktı

Kütahya'da panik yaratan patlama! Sebebi doğalgaz sıkışması çıktı

Kütahya'nın Yunus Emre Mahallesindeki bir fırında patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede panik yaratan patlamanın doğalgaz sıkışması sonucu yaşandığını belirledi.

İHA
Kütahya’da panik yaratan patlama! Sebebi doğalgaz sıkışması çıktı

Kütahya'da bir pide fırınında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bir binanın zemin katında faaliyet gösteren fırında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Çevrede paniğe yol açan patlamada, fırının cam ve çerçeveleri kırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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