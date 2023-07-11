Gediz’de tomruk yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kütahya istikametinden Gediz istikametine gitmekten olan Hüdai Coşgun yönetimindeki çekici ve buna bağlı yarı römork Yayla köyü virajlarına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yan yatan ve sürüklenen tomruk yüklü araç yol kenarında bulunan su kanalına girdi. Araçta yüklü olan tomruklar yola saçılırken yine aynı istikametten gelmekte olan Mevlüt Gürbüz'ün kullandığı aracın ön alt takımlarına çarparak maddi hasara neden oldu.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay mahalline Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından araç yoldan kaldırılırken yaralı sürücü ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.