  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Gediz’de tomruk yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Gediz’de tomruk yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kütahya Gediz'de tomruk yüklü tır devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Olay sonrası iki saatlik bir çalışmanın ardından araç yoldan kaldırılırken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA
Gediz’de tomruk yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kütahya istikametinden Gediz istikametine gitmekten olan Hüdai Coşgun yönetimindeki çekici ve buna bağlı yarı römork Yayla köyü virajlarına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yan yatan ve sürüklenen tomruk yüklü araç yol kenarında bulunan su kanalına girdi. Araçta yüklü olan tomruklar yola saçılırken yine aynı istikametten gelmekte olan Mevlüt Gürbüz'ün kullandığı aracın ön alt takımlarına çarparak maddi hasara neden oldu.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay mahalline Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından araç yoldan kaldırılırken yaralı sürücü ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA