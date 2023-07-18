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Kütahya'da arpa hasadı yaparken yanan biçerdöver tarlaya zarar verdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, arpa hasadı yapan biçerdöver bir anda yanmaya başladı. Yangının tarlaya sıçraması neticesinde 7 dekarlık arpa ekili alan büyük oranda zarar gördü.

İHA
Kütahya’da arpa hasadı yaparken yanan biçerdöver tarlaya zarar verdi

Kütahya Hisarcık ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi Bozkaya mevkiindeki tarlada biçerdöverle arpa hasadı yapıldığı esnada Ramazan A'nın kullandığı biçerdöverde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede arpa ekili alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Emet Orman Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Biçerdöverdeki ve tarladaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında Mehmet Turgut'a ait tarladaki 7 dönümlük arpa ekili alan ile biçerdöver zarar gördü.

Bu arada yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle biçerdöverin sahibi ile itfaiye personeli arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Olay polis ekibinin müdahalesiyle büyümeden sonra erdi.

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