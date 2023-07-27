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Kütahya Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altında

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri, 25 pikap ve 1 helikopter görev yaptı. Müdahale sürdürülüyor.

AA
Kütahya Tavşanlı’daki orman yangını kontrol altında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıköy beldesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

İl Özel İdaresinden de yangın söndürme çalışmalarına 5 dozer, 4 arazöz, 1 bekoloder kepçe ,1 grayder ve 18 personelle destek verildi.

Çevredeki ilçe belediyelerinden de itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

Bölgeye giden Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yangın söndürme çalışmalarını koordine etti.

Vali Çelik, AA muhabirine, uzun uğraşlar sonucu yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının ormanın eteğindeki bir tarladan sıçrayan ateş nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Çelik, "Çok şükür ekiplerimizin canla başla mücadelesi sonucu yangın daha fazla alana yayılmadan etrafı çevrildi. Yangını güçlükle kontrol altına alabildik. Önümüzdeki günlerde yangın riski en yüksek seviyede. Vatandaşlarımızdan bu riskli günlerde ormanlara gitmemelerini rica ediyoruz." dedi.

Ali Çelik, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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