Kütahya’da bir milyon yavru sazan su kaynaklarına bırakıldı

Kütahya'nın gölet ve barajlarındaki zengin su kaynakları, balıklandırma programı kapsamında 1 milyon, bin 150 adet yavru sazan balığı ve 6 bin adet yavru Avrupa yayını ile takviye edildi. Kütahya İl Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, ildeki su kaynaklarının önemine vurgu yaparak, bu yıl merkez ve ilçelerdeki 55 su kaynağına balıklandırma yapıldığını belirtti. Son 10 yılda ise yaklaşık 4 milyon 307 bin 150 adet balığın iç su kaynaklarına kavuşturulduğunu ifade etti.

Balıklandırma programında kullanılan Pullu Sazan ve Avrupa Yayını türleri, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretildi. Bu çalışmalarla iç su stoklarının takviyesi, sürdürülebilir balıkçılık, ekolojinin korunması ve nesli tehlikede olan türlerin desteklenmesi hedefleniyor. İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen bu çalışma, göletlere bırakılan yavruların korunması ve üremelerine imkan tanınması için önem arz ediyor.

Bu konuda amatör balıkçıların da desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Müdür Özçalık, av yasaklarına uyma, balıklara sahip çıkma, avlanma sırasında yasaklanan av araçlarını kullanmama ve yasal avlanma kurallarına dikkat etme çağrısında bulundu.