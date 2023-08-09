Otomobil önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir evin bahçe duvarına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin içinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Ayvalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Turan (70) idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak bir evin duvarına, ardından beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine kaza kırım aracı, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri köye sevk edildi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Turan, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.