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Göç yolunda Kütahya'da mola veren onlarca leylek telef oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Göbel Termal Tesisleri yakınında birçok leyleğin telef olduğu bildirildi. Elektrik direkleri üzerinde ve yerde ölü olarak bulunan leyleklerin telef olma nedeni henüz belirlenemedi. Veteriner ekipleri ve jandarma olay yerine giderek telef olan leylekleri imha etti. Yaralı bulunan leylekler ise tedavi edilerek Doğa ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

İHA
Göç yolunda Kütahya’da mola veren onlarca leylek telef oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde onlarca leylek telef oldu. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesisleri yakınında leylek ölümleri ihbarını değerlendiren yetkililer ekipleri bölgeye sevk etti. Olay yerine giden veteriner ve elektrik görevlileri ile jandarma 2 kilometrelik hat üzerinde bulunan elektrik direkleri üzerinde ve yerde telef olmuş leylekleri gördü. Elektrik direkleri üzerinde canlı olarak duran leylekleri ise uzaklaştıran görevliler, telef olan leylekleri de imha etti.

Yaralı bulunan leylekleri ilk etapta çiftçiler kendi imkanları ile toprakta tutarak üzerinde varsa elektrik yükünü azaltmak isterken, veteriner hekim Mustafa Sevilmiş de muayenehanesine götürerek tedavi ederek Doğa ve Milli Parklardan gelen görevlilere teslim etti.

Yaşanan olayla ilgili Mustafa Sevilmiş, "Sonbaharın yaklaşmasıyla göçe başlayan leyleklerin göç koridorunda mola verdikleri sırasında sebebini bilmediğimi şekilde telef olmuşlar. Yüksek elektrik akımına kapıldığını düşünüyoruz. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız 112 Acil arayarak bildirmeleri gerekir. Yaralı leyleklerin su içirilmemesi ve 24 saat müşahede altında kalması gerekir" dedi.

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