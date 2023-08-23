Kütahya’da TEKNOFEST için iş birliği

30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'e katılacak Kütahya'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin desteklenmesi ve şehriN ulusal-uluslararası platformlarda tanıtımına destek sağlanması amacıyla Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında sponsorluk ve iş birliği protokolü imzalandı.

Sponsorluk ve iş birliği protokolüne imzasını atan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin ve gençlerin için bu tür iş birliklerinin önemine vurgu yaparak Ankara TEKNOFEST'e katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Törenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TEKNOFEST'te yerini alacak takımlara sağladığı destek için Kütahya Belediyesine ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkürlerini iletti.