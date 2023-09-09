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Kütahya Gediz'de trafik kazası! 2 kişi yaralandı

Kütahya Gediz'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza nedeniyle araçtaki 2 kişi yaralandı. İkisinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kütahya Gediz’de trafik kazası! 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Uşak karayolunun 17.kilometresinde Yenikent beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gediz'den Uşak istikametine gitmekte olan S.Ş. (25) idaresindeki 16 KMF 90 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan çelik bariyerlere saplandı.

Bariyerler otomobilin ön orta kısmından girerek arka kısmından çıktı. Kazada sürücü S.Ş. (25) ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. (23) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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