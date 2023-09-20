Asker eğlencesinde cephanelik çıktı

KÜTAHYA'DA köyündeki asker eğlencesinde ateş edilen 9 av tüfeği, 4 ruhsatlı tabanca ve 11 faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Köyde yapılan asker eğlencesinde silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Jandarma tarafından yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen 40 şüpheli hakkında Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak, Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçlarından adli ve idari işlem uygulandı. Ele geçirilen tabancalar muhafaza altına alındı. Yetkililer, asker uğurlamasında, düğün, nişan, bayram gibi kutlama ve etkinliklerde, ateşli silah kullanılması sonucu yaralanma ve can kaybı gibi telafisi mümkün olmayan olayların engellenmesi amacıyla vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.