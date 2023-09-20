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Haberler Kütahya Kütahya'da freni boşalan otobüs dehşet saçtı: 3 yaralı

Kütahya'da freni boşalan otobüs dehşet saçtı: 3 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında freni boşalan otobüs, park halindeki araçlara daha sonra ise karşı şeritte 1'i işçi servisi 2 araca çarptı. Yaşanan korkunç olay sonucu 3 kişi yaralandı, yoldan geçen yaşlı kadın da kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DHA

Kütahya'da meydana gelen kaza, dün akşam İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Ali İhsan Dürülü'nün kullandığı 43 S 0292 plakalı otobüsü, freni boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Kütahya’da freni boşalan otobüs dehşet saçtı: 3 yaralı

Otobüs, park halindeki 43 AEF 095 ve 43 UU 868 çarparak karşı şeride geçerken, Furkan Ömür yönetimindeki 43 AEG 636 plakalı otomobile ve Necati Çevikoğlu'nun kullandığı 43 S 0519 plakalı başka bir işçi servisine çarptı.

Kütahya’da freni boşalan otobüs dehşet saçtı: 3 yaralı

Kazada Necati Çevikoğlu (60), Arif Bakan (33) ve İsmail Göçmen (41) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kütahya’da freni boşalan otobüs dehşet saçtı: 3 yaralı

Kaza sırasında duvar kenarındaki kaldırımda yürüyen bir kadın, kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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