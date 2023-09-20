Kütahya’da freni boşalan otobüs dehşet saçtı: 3 yaralı

Otobüs, park halindeki 43 AEF 095 ve 43 UU 868 çarparak karşı şeride geçerken, Furkan Ömür yönetimindeki 43 AEG 636 plakalı otomobile ve Necati Çevikoğlu'nun kullandığı 43 S 0519 plakalı başka bir işçi servisine çarptı.