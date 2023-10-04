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Haberler Kütahya Pazarda park yeri tartışması kanlı bitti! Yaralılar var

Pazarda park yeri tartışması kanlı bitti! Yaralılar var

Kütahya'da pazar yerinde araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA
Pazarda park yeri tartışması kanlı bitti! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda meydana gelen olayda, araç park etme meselesi yüzünden M.E ve A.Ö arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Duruma sinirlenen A.Ö. tartışmadan saatler sonra pazar yerine geri gelerek tartıştığı pazarcı esnaf M.E.'yi bacağından tüfekle vurdu.

Tüfekten çıkan saçmalardan bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.Ö., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Maltepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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