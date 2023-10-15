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Haberler Kütahya Murat Dağı kayak merkezi hazırlanıyor

Murat Dağı kayak merkezi hazırlanıyor

RAMAZAN AYDEMİR
Murat Dağı kayak merkezi hazırlanıyor
KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları devam ediyor. Bu çerçevede tesislerde bakım hareketliliği yaşanıyor. Şehrin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak "Bölgenin en gözde kış turizm mekânlarından Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından turizm tesisimizde Kayak Evi bakımı, telesiyej, teleski ve yürüyen bantların rutin bakımları ile kayak pistlerinde gerekli düzenlemeler gerçekleştiriliyor" dedi.
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