Devrilen minibüste sıkışan sürücü yaşamını yitirdi

KÜTAHYA'DA Bekir Işık (58) yönetimindeki minibüs, Eskişehir karayolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.