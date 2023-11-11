Kütahya’da 29 bin fidan toprakla buluşuyor

"Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla kutlanan 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, Kütahya'da 71 farklı lokasyonda toplamda 29 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Çalca Mahallesi Ağaçlandırma Sahasında gerçekleşen fidan dikim töreninde konuşan Vali Vekili Fikret Zaman, "Cumhuriyeti sevmek ve korumak sadece sözle olmaz. Atatürk'ün dediği gibi üretmek, fidan dikmek, okumak, okutmak ve çok çalışmakla gerçekleşir. Burada bizler ormanın ve ağacın bir ülkenin en önemli değerlerinden olduğu bilinciyle 7'den 70'e, birlik içerisinde elimizden geleni yapmalıyız. Kütahya'mız orman varlığı açısından oldukça iyi bir seviyede. Bunu daha da ileriye taşımalıyız" diye konuştu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, 12 ilçe ve il merkezinde toplamda 71 farklı lokasyonda, 43 hektarlık alanda 29 bin fidanın toprakla buluşacağını, tören alanında ise 3 hektarlık bir alanda 2023 fidanın dikileceğini söyledi.

Fidan dikim törenine AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.