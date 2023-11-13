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Haberler Kütahya Kütahya’da uyuşturucu operasyonu! Şüphelinin evinden sahte para da çıktı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu! Şüphelinin evinden sahte para da çıktı

Kütahya’da jandarma ekipleri şüpheli şahsın adresine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 57 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.

İHA
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu! Şüphelinin evinden sahte para da çıktı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, merkez ilçede Z.D. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

115 gram metamfetamin,160 gram sentetik kannabinoid, 10 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 57 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.D. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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