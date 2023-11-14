Başkan Alim Işık’a bir ödül daha

Ödül töreninde Başkan Işık'a spora ve sporcuya yaptığı maddi manevi desteklerden dolayı teşekkür edilerek özellikle Kütahya'da amatör spora yapılan desteğin çok kıymetli olduğu vurgulandı.

Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz'e ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, Belediye Kütahyaspor ve Kütahya Belediyespor olarak binlerce çocuğumuzu sporla buluşturduklarını dile getirdi.

Işık, Kütahya Belediyesi olarak amatör sporlar başta olmak üzere spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.