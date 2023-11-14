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Haberler Kütahya Başkan Alim Işık'a bir ödül daha

Başkan Alim Işık'a bir ödül daha

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kırıkkalegücü Spor Kulübü 16. Ulusal Spor Ödülleri’nde, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı ‘Yılın İl Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü.

İHA
Başkan Alim Işık’a bir ödül daha

Ödül töreninde Başkan Işık'a spora ve sporcuya yaptığı maddi manevi desteklerden dolayı teşekkür edilerek özellikle Kütahya'da amatör spora yapılan desteğin çok kıymetli olduğu vurgulandı.

Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz'e ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, Belediye Kütahyaspor ve Kütahya Belediyespor olarak binlerce çocuğumuzu sporla buluşturduklarını dile getirdi.

Işık, Kütahya Belediyesi olarak amatör sporlar başta olmak üzere spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

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