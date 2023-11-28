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Lodos fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor

Kuzey Ege’de akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos fırtınasının hızı zaman zaman 80 kilometreyi geçerken, çeşitli tonajlarda 9 gemi Edremit Körfezi’ne sığındı. Ayvalık’ta ise Cunda Adasında limanlı özel tekneler ve gezi tekneleri, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı

İHA
Lodos fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor

Akşam saatlerinde şiddetini artıran lodos fırtınası Kuzey Ege'de özellikle denizcileri zorluyor. Ayvalık'ta Cunda (Alibey) Adası'nda karaya bağlı olan özel tekneler ve gezi tekneleri oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Teknelerin dalgalar ile tehlikeli şekilde savrulduğu görüldü.

Öte yandan Kuzey Ege'de deniz trafik verilerine göre, transit geçiş yapan çeşitli tonajlarda 9 yük ve roro gemisi fırtınanın etkisinden kurtulmak için Edremit Körfezi'ne sığındı. Bölgede rüzgarın hızı zaman zaman 80 kilometreyi geçiyor. Rüzgar ile birlikte yoğun sağanak yağışlarda etkili olmaya devam ediyor. Yağış ve rüzgarın sabahın ilk saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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