CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi’ne geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nin yeniden grup kurması için Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek ittifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü.

"VİCDANİ SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap "Vicdani sorumluluk hissediyorum" diyerek Saadet Partisi'ne geçti.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanması ve kaldırıldığı hastanede vefatının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen parti, TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetmişti.

Saadet Partisi'nin, grubu yeniden oluşturmak için partiye en az bir milletvekili daha dahil etme çalışmaları yürütüyordu.