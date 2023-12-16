  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek ittifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü.

HABER MERKEZİ
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi’ne geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nin yeniden grup kurması için Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek ittifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü.

"VİCDANİ SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap "Vicdani sorumluluk hissediyorum" diyerek Saadet Partisi'ne geçti.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanması ve kaldırıldığı hastanede vefatının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen parti, TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetmişti.

Saadet Partisi'nin, grubu yeniden oluşturmak için partiye en az bir milletvekili daha dahil etme çalışmaları yürütüyordu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA