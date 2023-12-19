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Haberler Kütahya Kütahya'daki zincirleme kazada yol savaş alanına döndü

Kütahya'daki zincirleme kazada yol savaş alanına döndü

Kütahya'daki Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Korkunç kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Kütahya’daki zincirleme kazada yol savaş alanına döndü

Kütahya'da biri tır 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresindeki kavşakta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır ve 5 otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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