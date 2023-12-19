Kütahya’daki zincirleme kazada yol savaş alanına döndü

Kütahya'da biri tır 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresindeki kavşakta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır ve 5 otomobil çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.