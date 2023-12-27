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Haberler Kütahya 10 gündür kayıptı, su deposunda çıplak bulundu

10 gündür kayıptı, su deposunda çıplak bulundu

Kütahya’da 10 gündür kayıp olarak aranan S.Ç., kullanılmayan ve boş haldeki su deposunda çıplak bulundu. İtfaiye ekiplerince mahsur kaldığı su deposundan çıkarılan S.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından hırsızlık suçlamasıyla arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

DHA
10 gündür kayıptı, su deposunda çıplak bulundu

Evliya Çelebi Mahallesi'nde belediyeye ait eski su deposunda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Su deposuna giden ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte S.Ç. isimli erkeği çıplak halde buldu.

Halatla depodan çıkarılan S.Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen 25 yaşındaki S.Ç.'nin 10 gündür de kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen S.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından hakkındaki hırsızlık suçlamasına ilişkin yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.Ç.'nin çıplak şekilde su deposunda bulunmasıyla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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